Mustafakemalpaşa’da 7 Yıl Sonunda Kaçırılan Bebeğe Kavuşuldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uzun bir süreli esareti sona erdi. 2019 yılında Almanya’da yaşayan Rebecca S., Türk erkek arkadaşı Umut K.’nın ailesini ziyaret etmek üzere Bursa’ya geldiğinde, bir yaşındaki bebeği kaçırıldı. Olayın, eylül ayında gerçekleştiği ve Rebecca S.’nin, erkek arkadaşının ailesinin kendisine garip davrandığını hissettiği, bu durumu Almanya’daki annesine ilettiği belirtildi. Kısa bir süre sonra, bebeğinin nüfus cüzdanının kaybolduğuna dair kendisine bilgi verildi ve yeni bir cüzdan çıkartması gerektiği aktarıldı.

BEBEK KAÇIRMA İDDİALARINDA YENİ GELİŞME

Rebecca S., çarşıya çıktıklarında tuvalete gittiği sırada geri döndüğünde kimseyi bulamayınca emniyete başvurdu. Genç kadın, Almanya’da yaşamaya devam etmek istediğini, Umut K.’nın ise Bursa’da kalmayı tercih ettiğini belirtti. “Tartışmaların yaşandığı gün bebeğimin pasaportu ve evrakları kayboldu.” ifadesini kullandı.

OLAY ALMANYA’DA GÜNDEM OLDU

Rebecca S.’nin annesi Gabi S., sosyal medya üzerinden kızının durumu hakkında bilgi vererek yardım talep etti ve bu olay Almanya’daki medyada geniş bir yankı buldu.

BABAANNE İDDİALARI YALANLADI

Umut K.’nın annesi H.S., Rebecca S.’nin öne sürdüğü iddiaları red ederek, annenin uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı olduğunu öne sürdü. H.S., çocuk kaçırma suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

DAVA YENİDEN GÜNDEMDE

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı 2026’nın Şubat ayında yeniden ele aldı. Bu süreçte, Umut K.’nın yaklaşık iki yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Babaanne Hanife S.’nin duruşmalara katılmaması sebebiyle hakkında arama kararı çıkarıldığı ifade edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı özel ekipler, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.