Müşterilere SMS gönderildi!

DİJİTAL BANKACILIĞIN YENİ DÖNEMİ

Türkiye’nin dijital bankacılık alanında öne çıkan isimlerinden Enpara.com, yeni bir evreye adım atıyor. QNB bünyesinde uzun yıllardır faaliyet yürüten Enpara, QNB Group’un oluşturduğu yeni iştirak Enpara Bank A.Ş. adı altında hizmet vermeye devam edecek. Bu önemli değişiklik ile birlikte mevcut müşterilerin hesap numaraları sabit kalacak, ancak IBAN numaraları güncellenecek. Bankacılık sektörü tarafından dikkatle takip edilen bu dönüşüm süreci, 12 Eylül’de başlayacak ilk aşama ile hayata geçirilecek ve 26 Eylül’de ikinci faz devreye girecek. Gerekirse, geçişin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması hedefleniyor.

MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Geçiş döneminin başlamasına kısa süre kala banka, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla SMS gönderimlerine başladı. Gönderilen mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda eski IBAN numaralarına yapılacak EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün süreyle otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi ya da internet şubesi aracılığıyla yönlendirme talimatı vermeleri gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde, eski IBAN üzerinden yapılan transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

Geçiş süreci boyunca sistemler arasında veri aktarımının yapılması nedeniyle gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanması bekleniyor. Banka, bu kesintiler hakkında müşterilerini önceden bilgilendirecek. Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını devam ettireceğini duyuruyor.