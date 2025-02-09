More
Gündem

Müşterilerle Kavga: Garson Hayatını Kaybetti

musterilerle-kavga-garson-hayatini-kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Arif Mahallesi’nde bulunan bir müzikli eğlence mekanında dün akşam saatlerinde yaşandı. Mekandaki müşterilerden üçü, eğlenceden sonra hesaba itiraz etti. İşletme çalışanlarıyla tartıştıktan sonra oradan ayrıldılar, ancak yaklaşık iki saat sonra geri döndüklerinde “Böyle hesap mı olur?” diye bağırarak küfürler etmeye başladılar.

KAVGANIN SEBEBİ VE SONUCU

Bu duruma sinirlenen taraflar arasında bir kavga çıktı. Kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç, bıçakla yaralanarak ağır şekilde etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekrem Bolkaç, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemelerde suç aletine el koydu.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU VE İFADLERİ

Olayla ilgili olarak, şüpheliler ve işletme sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde Volkan Bolkaç’ı bıçaklamadıklarını öne sürerek suçlamaları reddetti. Jandarma, bıçakta parmak izi ve delil incelemesi yapmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda Bolkaç’ı bıçaklayan kişinin belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Ekrem Bolkaç’ın evli ve 2 yaşında bir kızı bulunduğu öğrenildi. Cenazesi, memleketi Uşak’ta defnedilecektir.

ÖNEMLİ

Gündem

Etna Yanardağı’nda Lav Akışı Görüldü

İtalya'nın güneyinde bulunan Etna yanardağında lav akıntıları başladı. Yanardağ, aktif durumu ile dikkat çekiyor.
Gündem

Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Mesajı

Teröristbaşı Öcalan'ın PKK’ya yazdığı öne sürülen mektupta, örgütün kontrolünü elinde tuttuğu ve dağıtım yetkisini kendisinde gördüğü belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.