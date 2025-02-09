Müşterilerle Kavga: Garson Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Arif Mahallesi’nde bulunan bir müzikli eğlence mekanında dün akşam saatlerinde yaşandı. Mekandaki müşterilerden üçü, eğlenceden sonra hesaba itiraz etti. İşletme çalışanlarıyla tartıştıktan sonra oradan ayrıldılar, ancak yaklaşık iki saat sonra geri döndüklerinde “Böyle hesap mı olur?” diye bağırarak küfürler etmeye başladılar.

KAVGANIN SEBEBİ VE SONUCU

Bu duruma sinirlenen taraflar arasında bir kavga çıktı. Kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç, bıçakla yaralanarak ağır şekilde etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekrem Bolkaç, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemelerde suç aletine el koydu.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU VE İFADLERİ

Olayla ilgili olarak, şüpheliler ve işletme sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde Volkan Bolkaç’ı bıçaklamadıklarını öne sürerek suçlamaları reddetti. Jandarma, bıçakta parmak izi ve delil incelemesi yapmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda Bolkaç’ı bıçaklayan kişinin belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Ekrem Bolkaç’ın evli ve 2 yaşında bir kızı bulunduğu öğrenildi. Cenazesi, memleketi Uşak’ta defnedilecektir.