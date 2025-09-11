“Müzakere Sürecine Suikast Girişimidir”

İSRAİL’İN SALDIRISI VE HAMAS’TAN TEPKİ

İsrail ordusu, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirdi. Hamas, bu saldırıda lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu belirtirken, olayda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ile 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Katar ise saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

BERHUM’DAN AÇIKLAMALAR

Aksa televizyon kanalı, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum’un düzenlediği basın toplantısını yayımladı. Berhum, “Doha’daki saldırı, yalnızca heyete yönelik bir suikast girişimi değildir, müzakere sürecini bombalamak ve onu tümden bir suikast yapmaktır, Katar ve Mısır’daki arabulucu kardeşlerin rolünü hedef almaktır” dedi. Ayrıca, saldırının geçmişteki tüm müzakerelerin başarısızlığı ve bozulmasının tek başına sorumluluğunun Netanyahu ve liderliğindeki aşırı sağcı hükümette olduğunun açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

NETANYAHU’NUN TUTUMU VE SORUMLULUK

Berhum, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki suç çetesinin herhangi bir anlaşmaya varmayı reddettiğinin kesinleştiğini ifade etti. Bu saldırının, Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına karşı yürütülen soykırım ve açlığı durdurmayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları engellemekte ısrarcı olduğunun bir teyidi olduğunu söyledi.