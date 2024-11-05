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“Müzikseverlerle Buluşacak Ünlü Grup”

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40 YILLIK BAŞARI DOLU KARIYER

Kariyerlerinde 40 yılı aşan pek çok başarı elde eden grup, müzikseverlerle buluşmak için İstanbul’a geliyor. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte, grup üyeleri Chuck Billy, Alex Skolnick ve diğer ekibin katılımıyla 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir’de sahne alacak.

İSTANBUL’DA MÜZİK ZİYAFETİ

Grup, bu özel konserle Türkiye’deki hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor. Müzikseverler, hayran oldukları sanatçıların performanslarını yerinde izleme fırsatına sahip olacaklar.

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