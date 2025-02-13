Müzisyen Çınar Ersanlı Cinayeti: Cezalar Açıklandı

OLAYIN GÜNÜ VE YERİ

Olay, 17 Ağustos 2024 tarihinde Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Makine mühendisi ve amatör müzisyen olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı’nın, günlerce kendisinden haber alamayan yakınları evini ziyaret ettiğinde, maalesef cansız bedeniyle karşılaştı.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI VE SORUŞTURMA

Olay sonrasında polis, iki şüpheliyi yakaladı ve tutukladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerden biri olan Emre E.’nin, maktulle yaklaşık bir yıl boyunca tanıştıkları ve zaman zaman uyuşturucu madde kullanmak için bir araya geldikleri belirtildi. Emre E.’nin, Çınar Ersanlı’nın ekonomik durumunu bilerek, arkadaşı Mehmet Ali U.’ya, parasını ve eşyalarını almak için suç işlemeyi teklif ettiği ifade edildi.

CİNAYETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Emre E.’nin teklifini kabul eden Mehmet Ali U.’nun, olay günü Ersanlı’nın evine gittikleri, burada ona saldırarak yere yatırdıkları, ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayıp ağız ve burnunu havluyla kapatarak boğarak öldürdükleri aktarıldı. Sonrasında, maktule ait cep telefonu, bilgisayar, içinde 3 bin TL ve kredi kartı bulunan cüzdan ile kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini çalarak evden ayrıldıkları bildirildi.

CİNAYETTEN SONRAKİ DAVRANIŞLARI

İddianamede, olayın ardından şüphelilerin, maktulün kredi kartını kullanarak bir kafeye gittikleri de yer aldı. Bu durum, cinayet sonrası gerçekleştirdikleri eylemin ciddiyetini ortaya koyuyor.