Müzisyen Grup Manifest’e Soruşturma Açıldı

GRUP HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan muzisyen grup Manifest, gerçekleştirdikleri son konserle sosyal medya üzerinde çeşitli tartışmalara yol açtı. Grubun Küçükçiftilik Park’ta düzenlenen ilk +18 konserinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manifest hakkında bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Grup hakkında, “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, konser sırasında yapılan dans ve gösterilerin “edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı” ifade edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Manifest isimli müzik grubuna yönelik soruşturma sonuçlarını etkileyen bir karar alındı. ‘Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla sürdürülen soruşturma çerçevesinde, grubun şüphelileri, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.