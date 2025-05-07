N. “Orta Doğu Değişecek!”

NETANYAHU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki askeri operasyonların genişletilmesi ve Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik saldırılar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tel Aviv’deki bir hava üssünden X platformu üzerinden yaptığı konuşmada, İsrail’in “Orta Doğu’nun çehresini değiştirme” misyonuna kararlı olduğunu belirtti. Netanyahu, bu hedefin Hamas’ı yenmek ve Gazze’de tutulan esirleri serbest bırakmakla sınırlı kalmadığını, bölgedeki güç dengelerini temelden değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

HAMAS’I YENECEĞİZ, ESİRLERİ KURTARACAĞIZ

Netanyahu, İsrail’in şu an “yoğun bir savaş” içinde olduğunu ve iki ana hedefe odaklandığını söyledi: Hamas’ı askeri olarak ortadan kaldırmak ve Gazze’de tutulan esirleri serbest bırakmak. “Bu kolay bir iş değil, ancak başarılabilir” diyen Netanyahu, mevcut aşamanın tamamlandığını ve zor bir mücadele yürüttüklerini dile getirdi. Ayrıca, Hamas’a esirleri serbest bırakma çağrısında bulunarak, “Hamas’tan esirleri serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Bu, onların hayrına olacaktır” dedi.

İsrail’in Gazze’deki operasyonları, 18 Mart 2025’te iki aylık ateşkesi bozarak yeniden başlamıştı. 6 Mayıs 2025 tarihli bir habere göre, İsrail ordusu on binlerce yedek askeri göreve çağırarak Gazze’deki operasyonunu genişletmeye hazırlanıyor. Ancak bu karar, uluslararası toplumdan gelen insani yardım çağrıları ve içerdeki protestolarla zıt bir durum oluşturuyor.

YEMEN’DEKİ SALDIRI: MÜKEMMEL OPERASYON

Netanyahu, konuşmasında Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik saldırılar hakkında da bilgi verdi. 6 Mayıs 2025’te Sana Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen hava saldırısını “mükemmel” olarak tanımlayan Netanyahu, bu operasyonu bizzat Tel Aviv’deki bir hava üssünden takip ettiğini aktardı. Saldırı, havalimanındaki pistleri, üç yolcu uçağını ve altyapıyı hedef aldı; Husi kaynakları ise 21 yaralı olduğunu bildirdi. Bu saldırı, Husi militanlarının 4 Mayıs 2025’te İsrail’in Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düzenlediği füze saldırısına bir misilleme olarak yapıldı.

HERKES HESAP VERECEK

Netanyahu, İsrail’e yönelik tüm saldırılara karşılık vereceklerini belirtti. “Husiler, Hamas, Hizbullah ya da İran, kim bize saldırırsa, onun kanı kendi başınadır” diyen Netanyahu, İsrail’in misilleme zamanını ve hedeflerini dikkatle seçeceğini vurguladı.