“N.U. Hırsız Tarafından Isırıldı!”

HIRSIZLIĞIN SONUÇLARI

İstanbul’da esnaflık yapan N.U., dükkanında yaşadığı bir olay sonucu bir hırsız tarafından ısırıldı ve bu durumun neticesinde enfeksiyon kaptı. Uzmanlar, ısırığın şiddetine dikkat çekerek bu olayın tıbbi literatüre girmeye aday bir vaka olduğunu belirtti. N.U., 1,5 yıl önce Üsküdar’daki dükkanında iki hırsızla girdiği arbede sırasında, hırsızlardan birinin sol elini ısırması sonucu bu talihsiz olayı yaşadı. Hırsızlardan biri kaçarken, yakaladığı diğer hırsız N.U.’nun elini ısırıp olay yerinden uzaklaştı.

ŞİDDETLİ ATEŞ BELİRTİLERİ

Yaşadığı olayın ardından, N.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan pansumanların ardından herhangi bir kırık olmadığı için taburcu edildi. Ancak ertesi gün, şiddetli titreme ve yüksek ateş şikayetleri ile tekrar hastaneye gitme ihtiyacı duydu ve Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin enfeksiyon servisine yatırıldı. Burada 15 gün süren yoğun enfeksiyon tedavisi aldı. Bu süreçte elindeki yara kötüleşerek kolunun dirseğine kadar hacmi iki katına ulaştı.

ACİL TEDAVİ GEREKİYORDU

Kolu kesilme aşamasına geldiğinde, hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü duruma müdahale etti. N.U., acilen hiperbarik oksijen tedavisine alındı. Fizik tedavi süreciyle birlikte, yaklaşık 3,5 ay boyunca süren çabaların ardından N.U., kolsuz kalmaktan kurtarıldı. Bu tedavi süreci, hem N.U.’nun sağlık durumu hem de medikal müdahalenin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi.