Naci Görür, Bursa İçin Deprem Uyardı

BURSA’DA DEPREM UYARILARI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem tehdidiyle karşı karşıya olan şehirlerinden Bursa’da düzenlenen bir programda önemli uyarılarda bulundu. Görür, Bursa’nın depreme dayanıklı bir şehir olabilmesi için yerel yönetimlerin merkezi hükümetle koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladı. Bilimsel yöntemlerle zihniyet değişiminin gerekliliğine dikkat çeken Görür, “Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların ön gördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir. Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabi. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak.” şeklinde konuştu.

BURSA’NIN ZEMİN SORUNLARI

Prof. Dr. Görür, depremler sonucunda binlerce insanın hayatını kaybettiğini, bu sorunun nesilden nesile aktarıldığını belirtti. Türkiye’de 14 milyon yıldır depremlerin sürdüğünü ve bu durumun devam edeceğini ifade etti. Bursa’yı tehdit eden fay hatlarına dikkat çeken Görür, “Bursa’nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız.” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN VURGU

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursa’da yıllardır depremlerin meydana geldiğini ve bunların devam edeceğine işaret etti. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Programın sonunda Başkan Aydın, Prof. Dr. Görür’e bir plaket sundu. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de katılımcıların ziyaretine açıldı.