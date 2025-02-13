Naci Görür’den Anadolu’ya Deprem Uyarısı

PROF. DR. NACİ GÖRÜR PROGRAMDAKİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Çanakkale’nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale” etkinliğine katıldı. Program öncesinde basın mensuplarının Ege Denizi’nde devam eden deprem fırtınasına ilişkin sorularını yanıtladı.

DEPREM FIRTINASI ANADOLU’YU RAHATSIZ EDEBİLİR

Prof. Dr. Görür, deprem fırtınasının sebebinin Afrika levhasının Anadolu-Ege levhasının altına dalması ve üstteki Anadolu levhasının gerilmesi olduğunu açıkladı. Görür, “Bu çok evrilir, gerçekten gelişirse Anadolu’yu rahatsız edebilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu tür deprem fırtınaları oldu, belli süre devam edip ondan sonra duruyor. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama çok büyük depremlere neden olursa, bizim kıyılarımızda çürük bina yıkımına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

VOLKANİK PATLAMA OLMAZ, AMA…

Volkanik patlama yaşanması durumunda ortaya çıkacak toz bulutunun insan sağlığına zararlı etkilere yol açabileceğini belirten Görür, volkanik bir patlama belirtisinin gözlemlenmediğini ve bunun spekülatif bir söylem olduğunu ifade etti.

DENİZ SUYU ÇEKİLMESİ KLİMATOLOJİK NEDENLERDİR

Son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmesi ile de ilgili görüşlerini aktaran Prof. Dr. Görür, “Depremler ile deniz çekilmelerinin hiç ilgisi yok. Deniz çekilmesi depremde, tsunami geleceği zaman olur. Ama bugün yaşanan deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerledir.” dedi.

DEPREMLER DÜNYANIN NABZIYDI

Anadolu’da sık sık duyduğu “Oğlum bu depremler ne zaman bitecek.” sözlerini paylaşan Görür, depremlerin dünyanın kalp atışları olduğunu vurguladı. “Eğer dünyada deprem olmazsa, dünya ölü bir gök cismine döner. Onun için şaşırıp da dua etmeyin ‘Allah’ım şu depremleri durdur’ diye.” dedi.

ISTANBUL’U DEPREME HAZIRLAYAMADIK

Türkiye’de deprem dirençli kentlerin oluşturulabileceğine inanan Görür, “Biz İstanbul’u 25 senede depreme hazırlayamadık. Bu kadar zaman içinde bütün Türkiye’yi depreme hazırlardık.” ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlere ve valiliklere bu noktada önemli görevler düştüğünü belirtti.

ÇANAKKALE’NİN ZEMİNİNİ DEĞERLENDİRDİ

Çanakkale’yi tehdit eden fay sistemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Görür, kentin zemininin çürük olduğunu ifade etti. “Çanakkale’nin sağlam olan yeri kuzey ve güneyindeki dağlık alanlar.” diyerek Çanakkale’nin Kuzey Anadolu fayının her iki kolu tarafından çevrelendiğini aktardı.

Çanakkale’nin, aktif olan bu fayların ortasında ve çürük bir zeminde bulunduğunu hatırlatan Görür, bu fayların her birinin 7 ve üzerinde deprem üretebileceğine dikkat çekti. Programa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.