Naci Görür’den Çürük Zemin Uyarısı

DEPREMLER HAKKINDA ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili yorum yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Bu çok evrilir ve gelişirse Anadolu’yu rahatsız edebilir. Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu tür deprem fırtınaları oldu. Belli bir süre devam edip ondan sonra duruyor. Ege’de yaşanan depremlerin de öyle olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Çanakkale’nin Depremselliği ve deprem dirençli Çanakkale’ isimli bir konferans düzenlendi. Konferansa Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Prof. Dr. Naci Görür, konferans öncesi Ege Denizi’ndeki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

güney ege’DE SIKLIKLA DEPREM YAŞANIYOR

Güney Ege’de her yarım saatte bir deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, çoğunlukla 4 büyüklüğünde depremler yaşandığını kaydetti. Zaman zaman 5’in üzerinde depremler de meydana geldiğine dikkat çeken Görür, “En son en büyük 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu ülkemizin etrafındaki levha hareketlerine bağlı. Bugün Ege’de gördüğümüz deprem fırtınasının nedeni Afrika levhasının, Anadolu, Ege levhasının altına dalması, üsteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması. Bu çok evrilir ve gelişirse Anadolu’yu rahatsız edebilir. Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tür deprem fırtınaları oldu ve belli bir süre devam edip ondan sonra duruyor, Ege’de yaşanan depremlerin de öyle olacağını düşünüyorum. Çok büyük depremler meydana gelirse kıyılarımızda, kıyıya yakın bölgelerde yapısal hasarlara ve tsunamiye neden olabilir. Aksi halde pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. AFAD ve hükümet gerekli önlemleri almış. Belediyeler tsunami olabilecek yerleri belirlemiş ve halkı uyarmış” şeklinde konuştu.

VOLKAN HAREKETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yunanistan’ın Santorini Adası’ndaki olası patlamalar hakkında görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, “Herhangi bir volkan patlaması olduğunu düşünelim. Kilometrelerce yüksekliğe çıkıyor, çıkardığı küller ve lavlar etrafa yayılıyor. Bazen atmosferde güneşin ışığını kapatacak kadar yoğun olabiliyor. O zaman bu toz bulutunun kimyasal özelliklerini düşündüğümüzde insan sağlığı açısından çok zararlı oluyor. Ancak öyle bir patlamanın olacağını düşünmüyorum. Şu anda böyle bir volkanik hareketin işareti yok. Bir volkan hareket edecekse, bu belli bir süreç içerisinde kendini gösteriyor. Yapılan araştırmalarla volkanların ne zaman patlayacağı ve neleri etkileyeceği önceden tespit ediliyor. Şu anda deniz altında depremler söz konusu. Ancak yüzeyde bir volkanik faaliyet yok” dedi.

ÇANAKKALE’NİN DEPREM RİSKİ

Prof. Dr. Naci Görür, ‘Çanakkale’nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale’ konferansında ise Çanakkale’nin deprem riski hakkında açıklamalarda bulundu. Görür, “Çanakkale depreme dirençli bir kent değil. Depreme dirençli bir kent olmak için çalışmalar sürebilir. Çanakkale’nin zemini çürük. Kendinizi aldatmayın. Çanakkale’nin sağlam yeri kuzeyinde ve güneyinde dağlık alanlar, daha yaşlı kayaların bulunduğu yerlerdir. Kuzey Anadolu Fayı da Marmara Bölgesi’nde zaten deprem bekliyoruz. Siz bu iki kolun ortasında, çürük bir zeminde yaşıyorsunuz. Bu fayların her biri 7 ve üzeri büyüklüğünde depremler üretebilir” ifadelerini kullandı.