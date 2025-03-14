Naci Görür’den Konya Depremi Yorumu

DEPREM BİLGİLERİ DUYURULDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Kulu ilçesinde 4,2 ve 3,6 büyüklüğünde iki farklı deprem olduğunu bildirdi. Türkiye’nin en güvenli illerinden biri olarak kabul edilen Konya’da meydana gelen bu depremler, bölgenin sismik durumunu yeniden gündeme getirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay.” Görür’ün açıkladığı bu durum, bölgedeki fay hatlarının önemini vurguluyor.

DEPREMİN AYRINTILARI

Konya’da 4,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 11,62 km olarak kaydedildi. Ayrıca, Tavşancalı/Kulu merkezli olan bir diğer deprem 3,6 büyüklüğünde gerçekleşti ve bu depremin derinliği ise 8,85 km oldu. AFAD tarafından paylaşılan veriler, depremlerin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı.