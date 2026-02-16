Naci Görür, Samsun Depremine Dikkat Çekti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece saatlerinde yaşanan deprem, insanları endişeye sevk etti. Büyüklüğü 4,0 olarak ölçülen sığ depremin ardından, yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görür, depremin sığ yapıda olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini vurgulayarak, “Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun’da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF’ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun” diye belirtti.

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, gece yarısı büyüklüğü 4,0 olarak tespit edilen depremin merkez üssü yine Vezirköprü olarak kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.