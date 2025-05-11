Nagihan’dan 1 yıldır haber yok

KAYIP KARDEŞ İÇİN POLİSE BAŞVURU YAPILDI

Kütahya’da H.E.T. (22), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak kız kardeşi Nagihan Uyğur’un yaklaşık bir yıl boyunca kayıp olduğunu bildirdi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığını ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını, o tarihten bu yana ondan haber alamadığını ifade etti.

CENAZE BETONLA KAPATILMIŞ KUYUDAN ÇIKTI

Kayıp başvurusu üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, olaya dair geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bu süreçte, aralarında akrabalarının ve arkadaşlarının bulunduğu çok sayıda kişi sorgulandı. Polis ekipleri, Nagihan Uyğur’un, anneleri Hatice Uyğur’un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde hayatını kaybettiği bilgisine ulaştı. Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki adrese giden polis, iki katlı binanın giriş katındaki zeminde normal olmayan bir alan tespit etti. Üstü beton ile kapatılmış kuyuda, Cumhuriyeit Savcılığı’nın talimatıyla yapılan kazıda kayıp olan Nagihan Uyğur’un cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca Nagihan Uyğur’un cesedinin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı tespit edildi.

Nagihan Uyğur’un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar T., onun eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve Nagihan’ın kız kardeşi G.U. (15) olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.