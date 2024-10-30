Naim Kasım İle Direniş Mesajı

HIZBULLAH’IN YENİ LİDERİNDEN CANLI YAYIN AÇIKLAMALARI

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, ilk kez canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kasım, “İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek” diyerek, savaş planlarının devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, “Benim yolum Nasrallah’ın yoludur, onu takip edeceğim” şeklinde konuşarak, liderinin izinden gideceğini belirtti.

ŞEHİTLERE ANLAMLI SELAM

Naim Kasım’ın açıklamalarında ayrıca bilinmesi gereken hususlar da öne çıktı. Kasım, “Ağır bir yük ve güven göstergesi olan bu sorumluluğu bana verdiği için Hizbullah’a teşekkür ediyorum, emaneti taşıyacağız.” ifadeleriyle liderlik sorumluluğunu üstlenmenin heyecanını dile getirdi. Şehit Komutan Yahya Al-Sinvar’ın, Filistin ve özgür dünya halkları için bir kahramanlık sembolü olduğunu ve şehit liderlerinin kanının yerde kalmayacağına söz verdi. “Bu yolda ilerleme konusunda kararlıyız” diyerek, direniş kararlılığını yineledi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE DİRENİŞİN ANLAMINI VURGULADI

Kasım, “İsrail, 2006’dan bu yana her gün Lübnan’a saldırıyor” diyerek, bu süre zarfında yaşananları unutmamak gerektiğine dikkat çekti. “İsrail’i 2006’da Lübnan’dan çıkartan şey uluslararası kurumlar değil direnişti” ifadesiyle, direnişin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İsrail’in bölgedeki büyük projelerine karşı durulması gerektiğini belirterek, “Bu sadece Lübnan ve Gazze ile sınırlı olmayan, direnişin küresel güçlere karşı verdiği bir savaştır” dedi. Kasım, direnişin bir gurur destanı olduğunu ve gelecek nesillerin geleceğini şekillendireceğini savundu.