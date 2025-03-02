Nakit Avans Limitleri Yükseliyor

Nakit avans limitleri tekrar artıyor. Kredi kartı limitlerinde önemli bir değişim söz konusu. 2024 yılının başında, nakit avans limitleri ve vade süresi yüzde 25 ile 3 aya kadar düşürülmüştü. Ancak, ekonomideki normalleşme adımları ile birlikte, nakit avans limitleri ilk aşamada yüzde 50’ye çıkarılarak 6 aya kadar uzatılacak.

Yeniden Düzenleme Hazırlığı

Sözcü’de yayınlanan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl kredi kartı nakit avans işlemlerine getirilen kısıtlamalar yeniden gözden geçirilecek. Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları çerçevesinde nakit avans limitleri ve vade süreleri için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. 2024’ün başlangıcında, BDDK’nın yönergeleriyle bankalar, kredili kartlarda nakit avans limitini kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlı tutmuştu ve vade süresi ise 12 aydan 3 aya düşürüldü.

Faiz İndirimleri İle Normalleşme

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararları, kredi piyasasında gevşemeyi sağladı. Tüketici kredisi faizlerindeki gerileme, kredi kartı işlemlerinde normalleşmeye kapı açıyor.