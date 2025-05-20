Nakit Ödemeler Hesaplara Geçti

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN DESTEKLER HESAPLARA GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların eğitim ve sosyal yaşam giderlerini karşılamak amacıyla yaptığı ödemeleri hesaplara aktarıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, toplamda 1 milyar 227 milyon liralık ödemenin vatandaşların hesaplarına ulaştığını duyurdu. Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlerin bakanlığın öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızın eğitimden sağlığa her alanda desteklenmesi ve aile ortamında büyümesi bizim temel hedefimiz. Bu doğrultuda hizmet modellerimizi sürekli geliştiriyor ve çeşitlendiriyoruz. SED ödemeleriyle çocuklarımızı ailelerinin yanında, sosyal çevrelerinden koparmadan destekliyoruz” şeklinde konuştu.

SED YARDIMININ ARAŞTIRMALARI HIZLANIYOR

Mart ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte, SED yardımı alan ihtiyaç sahipleri SED ödemelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Ödemeler hesaplara aktarıldığında, e-Devlet üzerinden sorgulama yapılarak kontrol edilebilecek.

SED DESTEK PAKETİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanmak için belirli koşullar mevcut. Bakım tedbiri kararıyla sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan çocuklar ve destek almadıkları takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olan çocuklar bu hizmetten faydalanabiliyor. Ayrıca, bakım tedbiri kararı alındıktan sonra yaş sınırını tamamlayan ve sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu ailelerden ayrılan gençler, iş ve meslek edindirme kurslarına katılıyorsa ya da eğitim görüyorsa destek alabiliyor. Bu destekler, muhtaç duruma düşmemeleri için büyük bir önem taşıyor.