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Naksan Grubu 26 Araç Satışa Çıktı
Ekonomi

Naksan Grubu 26 Araç Satışa Çıktı

Naksan Grubu Araçları İhaleye Çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ’ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ’ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti’ye ait 1 adet olmak üzere toplam 26 araçtan meydana gelen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 9.3 milyon TL muhammen bedeli ile satışa sunuyor.

İhale Tarihleri ve Şartlar

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 933 bin TL teminat sunması gerekiliyor. Araçların, binek, SUV ve ticari segmentte olduğu, bazı modellerin ise lüks sınıfta yer aldığı biliniyor. Tüm araçlar, tek bir iktisadi bütünlük kapsamında ihale edilecek ve ayrı ayrı satış yapılmayacak.

İhaleye Katılım Süreci

İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Katılımcılar, tekliflerini şartnamede belirtilen tarihe kadar iletmek zorunda. TMSF, daha önce Naksan Holding’in ana şirketi olan Naksan Plastik’in hisselerini de satışa sunmuştu. 2022 yılında gerçekleştirilen ihalede, 1,245 milyar TL’lik ilk teklif yeterli görülmemiş, bedel pazarlıkla 1,476 milyar TL’ye kadar yükselmişti. Bu durumda da şirketin tüm yükümlülükleri, çalışan hakları ve alacaklarıyla birlikte yeni sahibine devredilmişti.

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