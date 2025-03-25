Nano Ölçekli LED’lerle Yeni Dönem Başladı

Çin’in Hangzhou kentinde bulunan Zhejiang Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ile iş birliği yaparak kum tanesinden bile daha küçük, nano ölçekli LED ekranlar geliştirdi. Bu yeni ekranlar, virüs boyutunda piksellere sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve ekran teknolojisinde bir devrim niteliği taşıyor.

NANO ÖLÇEKLİ LED TEKNOLOJİSİ

Geleneksel ekran teknolojisinde, daha küçük alanlarda daha fazla piksel yerleştirerek görüntü kalitesi artırılıyordu. Ancak bu yöntemde, mikro LED’lerin yüksek maliyetleri ve verimsizlikleri, sınırlamalar oluşturuyordu. Zhejiang Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, güneş panellerinde kullanılabilen uygun fiyatlı bir malzeme olan perovskit kullanarak bu soruna etkili bir çözüm sunuyor.

PEROVSKİT TABANLI LED’LERİN ÖZELLİKLERİ

Araştırma ekibi, perovskit malzemesi ile sadece 90 nanometre genişliğinde piksel boyutuna sahip LED’ler üretti. Bu nano ölçekli perovskit LED’ler (nano-PeLED’ler), geleneksel LED ekranlarla kıyaslandığında çok daha parlak görüntüler sağlıyor. Perovskit, ışığı etkili şekilde emen ve yayan bir kristal yapı malzemesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bilim insanlarının, rengini veya performansını değiştirmek için bileşiminde modifikasyonlar yapmasına da imkan tanıyor. Güneş panellerinde görülen potansiyeli sayesinde, artık ekran teknolojisinde de büyük ilgi görüyor. Düşük sıcaklıklarda işlenebilmesi ve basım kolaylığı, perovskit’i uygun fiyatlı ve yüksek çözünürlüklü ekranlar için ideal hale getiriyor.

Nano ölçekli LED teknolojisi ile inç başına 127.000 piksel gibi rekor bir piksel yoğunluğuna ulaşıldı. Bu değer, mevcut ekran teknolojilerinden çok daha üst seviyelerde. Bu yenilikçi teknoloji, Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlükleri ve Sanal Gerçeklik (VR) başlıkları gibi cihazlarda ultra yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanılma imkanı sunuyor.