Napoli Wilfried Singo’yu Transfer İçin İzliyor

Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco’dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo ile dikkat çekiyor. Sakatlığını atlatarak form yakalayan Singo’nun performansı, transfer spekülasyonlarına yol açmaya başladı. Son gelişmeler İtalyan medyasından geldi.

NAPOLI TAKİPTE

İtalyan yayın organı Il Mattino’ya göre; Napoli, Wilfried Singo’yu yakından izliyor. Kulübün, uygun bir fırsat doğması halinde 25 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçebileceği belirtiliyor.

SERBEST KALMA MADDESİ 60 MİLYON EURO

Singo’nun Galatasaray ile olan sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi de gündeme geldi. Savunmasını güçlendirmek isteyen Napoli’nin bu rakamı ulaşılabilir bulduğu ifade ediliyor.

21 MAÇTA SÜRE BULDU

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta görev alan Singo, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.