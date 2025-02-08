Narin Güran Cinayeti: İstinaf Başvurusu Yapıldı

CİNAYET DAVASINDA İSTİNAF BAŞVURUSU

Diyarbakır’da Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yargılanan amcası Salim Güran, ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Narin Güran, 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra 19 gün sonra, dere yatağında çuval içerisinde, taşlarla kapatılmış halde bulundu. Bu cinayetle ilgili olarak tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında mahkeme süreci başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile birlikte gözaltına alındı. Cesedi dere yatağına taşıdığı itiraf edilen komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlaması yapıldı. Davanın 2. duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Avukat Onur Akdağ, istinaf dilekçesinde soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirtti. Dilekçede, “Özellikle Cumhuriyet savcılarının soruşturma eksiklikleri ve yanlışları konusunda verilen kararlar azımsanmayacak orandadır” denildi. Ayrıca, Narin Güran’ın kaybıyla başlatılan soruşturmanın kasıtlı ve eksik yürütüldüğü ifade edildi. Kolluk güçlerinin sayısız ihmaller yaptığını ve toplanması gereken delillerin zamanında toplanmadığını belirtti.

NEVZAT BAHTİYAR’A Yönelik SUÇLAMALAR

Dilekçede, cinayetin Nevzat Bahtiyar tarafından işlendiğine dair güçlü bir inanç olduğu ifade edildi. “Nevzat’ın yaptığı iğrençlik ve acımasızlığı ortadadır. Biz bu caniliğin Nevzat Bahtiyar tarafından yapıldığına yüzde yüz eminiz” denildi. Daha önce başka bir eylemde de bulunmuş olan Nevzat Bahtiyar’a dair detaylar aktarılarak, eski muhtarın tanık olarak dinlenmesi talep edildi ancak bu talep mahkemece kabul edilmedi.

BAZ RAPORLARINDAKİ HATALAR

Dilekçede, baz kayıtlarının hatalı olduğu ve müvekkili hedef gösteren bir rapor hazırlandığı belirtildi. Raporun güvenilirliği sorgulanarak, “Baz raporu kasıtlı bir şekilde müvekkil üzerine hazırlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Özellikle köy içinde yapılan sinyal tespitlerinin nasıl köy dışına taşındığına dair sorular yöneltildi. Bu sebeple, yerel mahkeme heyetinin keşif icrasıyla rapor hazırlanması gerektiği vurgulandı.

BERAAT TALEBİ

Dilekçede, Salim Güran’ın beraati talep edilerek, “İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi” talep edildi. Ayrıca, diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında çocuğun kasten öldürülmesi, cinsel istismar ve hürriyeti tahdit suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği ifade edildi.