Narin Güran Cinayetinde 12 Şüpheli Hakkında İddianame

YENİ GELİŞMELER

Türkiye’yi derinden etkileyen Narin Güran cinayeti ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet ile ilgili olarak 12 kişinin şüpheli sıfatıyla hazırlandığı bir iddianame bulunuyor. İddianamede, Güran ailesi üyelerinin de içerisinde yer aldığı bazı şüphelilerin olduğu ifade ediliyor.

İDDİANAME HAKKINDA DETAYLAR

Habertürk’ten Veysi İpek’in aktardığına göre, ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 12 şahıs yer alıyor. İddianamede Türkiye Ceza Kanunu’nun 281. maddesi kapsamında, bu kişilere 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hazırlanan iddianame daha sonra Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.