Narin Güran Cinayetinde Karar Açıklandı

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne neden olan olayla ilgili haklarında dava açılan 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yargılama sürüyor. Dava süreci, 6’sı tutuklu sanıkla ilerliyor. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın yanı sıra tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran yer aldı. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) de duruşmaya katıldı.

SAVUNMA VE CEZALAR BELİRLENDİ

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da yer aldı. Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasını okumasıyla başladı. Mütalaaya itiraz eden 12 sanıkla suça sürüklenen 3 çocuk savunmalarını gerçekleştirdi. Sonuç olarak, 4 sanık için 3,5 yıl, 8 sanık için 3 yıl, suça sürüklenen 3 çocuk için de 1 yıl 3 ay hapis cezası belirlendi. Suçlu olarak değerlendirilen 6 sanıktan ikisi tahliye oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolmuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içerisinde, üzeri taşlar ve çalılıklar ile gizlenmiş bir şekilde bulundu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın cinayet işlediğine kanaat getirmişti.

DAVA DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak, 6’sı tutuklu olmak üzere 15 sanığa yönelik suçluyu kayırma suçundan ayrı bir dava açılmıştı. Bu davadan üç sanık çocuğun durumu için ayrı bir iddianame hazırlandıktan sonra süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

SANIKLARIN EYLEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Sanıkların, arama çalışmalarını sürdürürken yanlış bilgiler verdikleri belirlendi. Ayrıca, bu çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıkları tespit edildi. Bölgede görevli jandarma personelini izledikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildikleri vurgulandı.