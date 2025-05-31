Narin Güran Cinayetinde Karar Açıklandı

Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişmeler

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine dair önemli bir gelişme yaşandı. 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ile 3 suça sürüklenen çocuk hakkında açılan dava süreci devam etti.

Dava Süreci ve Kararlar

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’ın yanı sıra Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran da yer aldı. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşma, kamu davacısının mütalaayı okumasıyla başladı.

Cezalar Açıklandı

Duruşmada 4 sanığa 3.5 yıl, 8 sanığa ise 3 yıl hapis cezası verildi. Suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay hapis cezası kararının verildiği belirtildi. Suçluyu kayırmaktan tutuklanan 6 sanıktan ikisi tahliye oldu.

Cinayet Gecesi Olanlar

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolmuş, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içerisinde taşlarla ve çalılıklar ile gizlenmiş halde bulunmuştu. Olayla ilgili komşu Nevzat Bahtiyar, çocuğun cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, Narin’in annesi Yüksel ile ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran’ın cinayeti birlikte işlediklerine hükmetti.

Dava Dosyalarının Birleştirilmesi

Cinayetle ilgili başka bir dava, suçluyu kayırma başlığı altında 6’sı tutuklu toplam 15 sanık için açılmıştı. 3 sanık çocuk olduğu için ayrı bir iddianame hazırlanmıştı ancak daha sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

Gerçek Dışı Beyanlar ve Delil Gizleme

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken yanlış beyanlarda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca bu çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıkları da tespit edildi. Bölgedeki jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildikleri de belirtildi.