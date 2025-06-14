Narin Güran cinayetinde karar verildi

DAVANIN GEREKÇELİ KARARI

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine dair 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuğa yargılandıkları davada verilen hapis cezasına dair gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, “Ailenin organize şekilde hareket ederek Narin’in bulunmasını, olayın aydınlatılmasını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığı tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne bağlı davanın 30 Mayıs’taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran ile işçi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın yanı sıra suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hükümler verildi.

Gerekçeli kararda, sanık Hediye Güran’ın ifadelerinin tutarsız ve çelişkili olduğu belirtilerek, olayın yaşandığı saatte Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ı korumak amacıyla uyuduğuna dair beyanlarının çelişkili olduğu vurgulandı. Hediye Güran’ın, Narin’in öldürülme olayına dair gerçekleri gizlemek amacıyla beyanda bulunduğuna dikkat çekilen kararda, “Maktul Narin’in öldürülmesi eyleminin evde tamamlandığı, Hediye Güran’ın olayları gizlemek amacıyla beyanda bulunduğu sabittir” ifadeleri yer aldı.

Sanık Şeyma Kaya’nın da çelişkili ifadelerle olayın araştırılmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi. Sanıklar Birsen ve Maşallah Güran ile suça sürüklenen çocuk M.G’nin de çelişkili savunmalar yaptığı, ailenin organize bir şekilde hareket ettiği, bu süreçte çocukların bile etkilenerek Narin’in bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.

Gerekçeli kararda sanık Mehmet Selim Atasoy’un ifadeleriyle olayın araştırılmasını engellediği, suça sürüklenen çocuk R.A.’nın da başından itibaren bildiği durumları sakladığı ifade edildi. Sanık Mehmet Şevket Kaya’nın da suçu gizlemek amacıyla asılsız ihbarlarda bulunduğu, sanık Muhammed Kaya’nın kendisine ait terlik ile ilgili ilk aşamada bir kolluk personeline bildirimde bulunmadığı ortaya kondu.

Sanıkların yangın çıkarmaya çalıştığı ve bu eylemin olayın araştırılmasını engellemeye yönelik olduğu ifade edildi. Suça sürüklenen çocuk İ.K.’nın da çelişkili savunmalar yaparak cinayeti gerçekleştirenlere yönelik araştırmaları engellediği belirtildi.

Kararda, sanıkların olayla ilgili suçlu olan kişilerin araştırmadan kurtulmalarına yardımcı olmak için hareket ettiklerinin tespit edildiği ve üzerlerine atılı “suçluyu kayırma” suçunu işledikleri belirtildi. Bu doğrultuda sanıkların tutukluluk sürelerinin devamına karar verildi.

Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. 7 Kasım’da başlayan yargılama sonucunda, Narin’in öldürülmesine dair 6’sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılaması sonucunda, hapis cezaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.