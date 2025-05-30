Narin Güran cinayetiyle ilgili karar verildi

YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Davada, 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanması devam etti.

CİNAYET DAVASI VE SAVUNMALAR

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran ile Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya ve tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen 16 yaşındaki R.A., M.G. ve 17 yaşındaki İ.K. hakkında “suçluyu kayırma” suçundan hapis cezası istemiyle yürütülen dava süreci kapalı olarak devam etti. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin avukatları da yer aldı. Duruşmanın başında Cumhuriyet savcısının mütalaasını okuması sonrası sanıklar savunma yaptı.

Duruşmada alınan karara göre, 4 sanığa 3,5 yıl, 8 sanığa ise 3 yıl hapis cezası verildi. Suçluyu kayırmaktan tutuklanan 6 sanıktan ikisi ise tahliye edildi.

OLAYIN ARKA PLANI

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır’da kaybolmuş, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini gömdüğünü kabul etmişti. Mahkeme, Narin’in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran’ın cinayeti işlediğine karar vermişti.

DAVA DOSYALARI VE SAHTE BEYANLAR

Cinayetle ilgili açılan bir diğer dava ise “suçluyu kayırma” suçuyla ilgiliydi ve 6’sı tutuklu 15 sanık için işlem yapılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuk olarak değerlendirildiği için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte iki dava dosyası birleştirildi. Sanıkların, arama çalışmaları sırasında yanlış beyanlarda bulundukları ve çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıkları da tespit edildi. Ayrıca, bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve telefon kayıtlarını sildikleri belirtildi.