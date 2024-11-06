Narin Güran Duruşmasının Tarihi Belli Oldu

DİYARBAKIR’DA CİNAYETTE SON GELİŞMELER

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili güncel gelişmelerin takibi sürüyor. 19 gün süren arayışın ardından Narin’in cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Küçük kızın hayatını kaybetmesine yol açan kişi veya kişilerin kimlikleri ve cinayetin sebepleri hala büyük bir merak konusu.

NARİN GÜRAN DURUŞMASI HAKKINDA BİLGİLER

Duruşmayla ilgili olarak, Narin’in annesi, ağabeyi ve amcasıyla birlikte cesedi dereye atan Nevzat Bahtiyar’ın duruşma tarihi belirlendi. İlk kez hakim karşısına çıkacak olan Nevzat Bahtiyar’ın cinayetle bağlantılı olarak nasıl bir savunma yapacağı da kamuoyunda merak konusu oldu.

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı. Olayla alakalı olarak tutuklanan 4 sanık, 7 Kasım’da gerçekleştirilecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak. Narin Güran duruşmasının saatinin henüz belirlenmediği bildiriliyor.