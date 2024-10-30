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Narin’in Babasından Etkileyici Açıklama!

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KAYBOLDUKTAN SONRA KANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra 19. gününde dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin’in (8) babası Arif Güran, duruma dair sert açıklamalarda bulundu. Arif Güran, “Kim olursa olsun, gözümün nuru olsa dahi benim kızıma elini uzatanın, devlet o elini kessin” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, “85 milyon insan benim kızımın dosyasını takip ediyor” diyerek konunun geniş bir kamuoyuna mal olduğunu belirtti.

Baba Güran, Baro Başkanı’nın yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu. Baro Başkanı’nın “50 kişi geleceğiz” dediğini hatırlatan Güran, tüm illerin baro başkanlarının da olmasını istedi. Bunun yanında, Narin’in annesiyle yaptığı görüşmenin detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

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