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“NARKOÇELİK-46” Operasyonları: 14 İlde Başarı

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UYUŞTURUCU OPERASYONLARI HIZLA SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: “14 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen ‘NARKOÇELİK-46’ operasyonlarında; 2 ton 3 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.”

HIZLI MÜDAHALELER İLE SUÇLA MÜCADELE

Bu operasyonlarla birlikte, suç unsurlarına karşı gerçekleştirilen mücadele hız kazanıyor. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca, yürütülen bu tür operasyonların toplumun güvenliği ve sağlığı açısından kritik bir önem taşıdığını belirtti.

TOPLUMSAL GÜVENLİK İÇİN GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR

Hükümetin uyuşturucu ile mücadele kararlılığının arttığını ifade eden Yerlikaya, “Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele noktasında gereken adımları atmamız için temeli oluşturmaktadır” dedi. Kamuoyunun ve güvenlik güçlerinin desteği ile suç ile mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.

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