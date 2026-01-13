Narsizmde Zirveyi Almanya Elde Etti

NARSİZM, TOPLUMSAL HASTALIK OLARAK YÜKSELİYOR

Narsizm, günümüzün yaygın sorunlarından biri haline geldi. Bu olgu yalnızca bireyleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda ülkeleri de kapsıyor. Self and Identity dergisinde yayımlanan bir çalışma, narsisizmin toplumlar arasında önemli farklılıklar sergilediğini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, narsisistik eğilimler; kültürel faktörler, yaş ve cinsiyet gibi değişkenlere bağlı olarak değişim gösteriyor.

NARSİSİZİMİN GÜNDELİK YAŞAMDAN BOŞALMASI

Söz konusu çalışmada, günlük hayatta sıkça görülen narsisistik özellikler analiz ediliyor. Bu özellikler, “yok” veya “var” ifadeleriyle sınırlı kalmayıp bir spektrum üzerinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, belirli düzeyde özsaygı ile kendini beğenmenin normal bir durum olarak kabul edilebileceğini, ancak bunun, bireyin içindeki güvensizliği gizlemek için bir savunmaya dönüşmesi durumunda problemler ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

ÜLKELERİN NARSİSTİK PUANLAMALARI

Araştırma kapsamında katılımcılardan, sosyal statülerini değerlendirmeleri istendi. Ayrıca, “Rakiplerimin başarısız olmasını isterim” veya “Üstün katkılarımla ilgi odağı olurum” gibi narsisistik eğilimleri ölçen ifadeler üzerinden yanıt vermeleri talep edildi. Elde edilen sonuçlar, birçok yaygın inancı sorgulatacak nitelikte.

ALMANYA ZİRVEDE, ABD İSE 16. SIRADA

Genel narsisizm puanları sıralamasında Almanya, Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore gibi ülkeler ön sıralardaki yerlerini aldı. Listenin alt sıralarında ise Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka gözlemlendi. Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, ABD’yle ilgili oldu; narsisizmin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak bilinen ABD, araştırmada 16. sırada değerlendirilerek sürpriz bir sonuç ortaya çıkardı.

