NASA Astronotları SpaceX’le Eve Dönüyor

NASA ASTRONOTLARININ DÖNÜŞÜ

NASA’nın astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing’in Starliner uzay aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) planladıkları süreyi aşarak, bugün SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladı. Salı günü erken saatlerde ISS’den ayrılan astronotların, 17 saat sürecek bir yolculuğun ardından Florida kıyılarına suya inmesi öngörülüyor. Uzayda toplamda 286 gün kalan ikili, NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra aileleriyle bir araya gelecek.

BEKLENMEYEN GÖREV SÜRESİ

Wilmore ve Williams, Haziran 2023’te Starliner’ın ilk insanlı test uçuşu için ISS’ye gitmiş ve sekiz günlük bir görev planlamıştı. Ancak Starliner’ın itki sistemindeki arızalar ve helium sızıntıları, aracı geri dönüş için güvenli olmaktan çıkardı. Bunun üzerine NASA, astronotları Crew-9 görevine dahil ederek SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile dönüşlerine karar verdi. İki uzay yürüyüşü gerçekleştiren Williams ve istasyonun bakımına yardımcı olan Wilmore, bilimsel araştırmalarla dolu geçen dokuz ay boyunca uzayda kaldı.

BOEING’İN STARLINER KRİZİ

Starliner’ın başarısızlığı, Boeing’in SpaceX ile rekabet etme çabalarına zarar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, astronotların erken dönmesi gerektiğini savunarak eski Başkan Joe Biden’ı suçladı. SpaceX CEO’su Elon Musk ise Crew Dragon’un ABD’nin tek aktif insanlı uzay aracı olduğunu vurguladı. Wilmore, “NASA’nın kararı siyasi değil, programın gerekliliklerine dayalıydı” diyerek mevcut tartışmalara yanıt verdi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEKLER

Astronotların Florida’daki suya inişin ardından Houston’a götürüleceği ve uzun süreli uzayda kalmanın etkileri (kas kaybı, görme sorunları gibi) hakkında sağlık kontrollerinden geçecekleri bildirildi. Williams, bu görevle birlikte üçüncü uzay uçuşunu tamamlayarak toplamda 608 gün ile ABD’li astronotlar arasında Peggy Whitson’ın ardından ikinci sıraya yerleşecek. Dünya rekoru ise 878 gün ile Rus kozmonot Oleg Kononenko’da.

YENİ MÜRETTEBAT DÖNEMİ

Wilmore ve Williams’ın dönüşü, Crew-10 ekibinin geçtiğimiz Cuma ISS’ye ulaşmasıyla mümkün hale geldi. Yeni mürettebatın gelmesi ile istasyondaki astronot sayısı kısa bir süreliğine 11’e yükseldi. 409 kilometre yükseklikte bulunan ve 25 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren ISS, ABD ve Rusya liderliğinde uluslararası bilimsel iş birliğinin merkezi olmaya devam ediyor.