NASA’da Ay Taşı Soygunu Gerçekleşti

NASA STAJYERİ THAD ROBERTS’IN İLGINÇ HİKAYESİ

Thad Roberts, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’nde stajyerken, kız arkadaşına “Ay’ı hediye edeceğine” söz verdi. 25 yaşındaki bu stajyer, birçok kişinin aksine bu vaadini yerine getirdi. 2002 yılında Shae Saur adlı diğer bir stajyerden yardım alarak gizlice Johnson Uzay Merkezi’ne girdi.

7 KİLO AY TAŞI ÇALMAK

Bu gizli girişimde, değeri 21 milyon dolar civarında olan 7 kilogram Ay taşı çaldı. Çalınan taşlar, Apollo misyonundan getirilen Ay taşlarının yer aldığı 600 kiloluk kasanın içinde yer alıyordu. Ancak Roberts ve kız arkadaşının yaptığı, çaldıkları taşları yatağa saçıp cinsel ilişkiye girmeleriyle çok daha şaşırtıcı oldu.

Çift, çaldıkları Ay taşlarını internet üzerinden yüksek bir fiyatla satmaya çalışınca uluslararası bir soruşturma başlamış oldu. Roberts, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Roberts ve suç ortakları, Belçika’nın Anvers kenti merkezli Mineraloji Kulübü’nün web sitesinde Ay taşlarının gramını 2 bin ila 8 bin dolar arasında fiyatlandırarak satışa çıkardı.

FBI’DAN PLANLI OPERASYON

Belçikalı bir koleksiyoncu internetteki paylaşımı fark etti ve FBI ile irtibat kurdu. FBI, hırsızları yakalamak için bir operasyon planı hazırladı. Stajyerler, Ay taşlarını “Orb Robinson” takma adıyla listeledi. FBI ile iş birliği yapan koleksiyoner, taşlara ilgi gösterdi ve FBI ajanlarıyla buluşma ayarladı. Yapılan ses kayıtları, Roberts ve ortaklarının FBI’ın tuzağına düştüğünü ortaya koydu.

APOLLO 11’İN YILDÖNÜMÜNDE YAKALANDILAR

FBI ajanları, çalıntı Ay taşlarının bulunduğu bir otele giderek suçluları tutukladı. Ironik bir şekilde, bu tutuklamalar Apollo 11’in Ay inişinin 33. yıl dönümüne denk geldi.

AY TAŞLARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Roberts ve arkadaşlarının çaldığı Ay taşları, kirlenme nedeniyle bilimsel olarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, kasada bulunan bir NASA bilim insanına ait 30 yıla yakın el yazısı araştırma notları da imha edildi.