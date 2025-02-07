NASA’dan Asteroid Çarpma İhtimali Açıklaması

2024 YR4’ÜN KEŞFİ VE ÇARPMA İHTİMALİ

Dünya’ya yakın bir nesne olan 2024 YR4, Aralık ayında keşfedildi. Başlangıçta, gezegenimize çarpma ihtimali çok düşük görünüyordu. Ancak yapılan hesaplamalar, asteroidin 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma olasılığını yüzde 1.2 olarak ortaya koymuştu. Bu durum, Torino çarpma ölçeğinde Seviye 3 olarak değerlendirilmişti, fakat çarpma riskinin zamanla artması dikkat çekti.

ÇARPMANIN RİSKİ ARTIYOR

Gökbilimciler, bu asteroidin riskini sürekli takip ediyor. 6 Şubat itibarıyla, çarpma olasılığının yüzde 2.3 olarak belirlendiğini bildirdiler. Ayrıca, daha fazla gözlem yapıldıkça bu oranın sıfıra yakın bir seviyeye düşmesinin beklendiğini ifade ettiler. Açıklamada, Dünya’ya yakın nesnelerin çoğunun küçük ve karanlık olduğu için gözlemlerin sınırlı bir zaman diliminde gerçekleşebildiği ve bu durumun başlangıçtaki tahminlerde belirsizlikler yaratabileceği belirtildi.

RİSK KORİDORU VE GÖZLEMLERİN ÖNEMİ

Uzmanlar, asteroidin geçiş yapacağı risk koridorunun geniş olduğunu belirtiyor. Ancak, yapılan gözlemler arttıkça bu koridor daralacak ve dolayısıyla çarpma olasılığı azalacak. Yeni gözlemler, asteroidin boyutunu daha net belirleyebilmeyi sağladı. Çarpma ihtimalinin yükseldiği bu süreçte, asteroidin başlangıçtaki tahminlerden daha küçük olduğu tespit edildi. Boyut ve risk tahminleri, küresel gezegen savunma stratejilerinin devreye girmesine zemin hazırladı. Uzay ajansları, herhangi bir riski göz ardı etmemek konusunda kararlı olduklarını açıkladı.