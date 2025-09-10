NASA, Mars’ta Yaşam Belirtisi Buldu

UZAYDAKİ BULUŞLAR

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan son açıklama, bilim insanlarının Perseverance keşif aracı vasıtasıyla Mars’ta toplanan kaya örneklerini incelediğini ortaya koydu. Araştırmada, eski canlılar tarafından yapılmış olabileceği öne sürülen leopar benekleri bulundu. Bu kaya örneği üzerinden elde edilen haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzer renkli yapıların, Dünya’da mikrobiyal aktivite sonucunda oluşan minerallere karşılık geldiği ifade edildi.

YAŞAM BELİRTİSİ

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” sözleriyle bu keşfin önemini vurguladı. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise bu kayaların “muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici” örnekler olduğunu belirtti.

EVRİMDE YENİ BİR ADIM

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünde görevli yönetici Nicky Fox, “Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” dedi. Gaia’dan gelen bu veriler, insanlığın uzun zamandır merak ettiği sorulara bir yanıt bulmak adına büyük bir fırsat sunuyor. “Sapphire Kanyonu” adı verilen örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıl önce Jezero Krateri’ne akan su ile şekillenen Neretva Vallis nehir vadisinin kenarındaki kayalardan toplandı.