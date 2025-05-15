NASA Stajyeri Ay Taşı Çaldı

NASA STAJYERİNE VERİLEN SİGORTA SÖZÜ

NASA’nın Thad Roberts isimli çalışanı, kız arkadaşına “Ay’ı hediye edeceğine” söz verdiği dönemde, Johnson Uzay Merkezi’nde 25 yaşında bir stajyerdi. Ancak kendisinden önceki birçok kişiden farklı olarak, bu vaadi gerçekten gerçekleştirmeyi başardı. Roberts, 2002 yılında Shae Saur adlı bir başka stajyerden yardım alarak gizlice Johnson Uzay Merkezi’ne girdi.

AY TAŞLARININ ÇALIMI

Bu süreçte, değeri yaklaşık 21 milyon dolar olan 7 kilo Ay taşını çaldılar. Çalınan bu taşlar, Apollo görevinden getirilen Ay taşlarının bulunduğu 600 kiloluk kasanın içinde yer alıyordu. Ancak Roberts ve kız arkadaşının gerçekleştirdiği daha da şaşırtıcı bir eylem vardı. Çift, çaldıkları taşları yataklarına saçıp cinsel ilişkiye girdi.

Çiftin çaldıkları örnekleri internet üzerinden yüksek bir fiyata satmaya çalışmasıyla uluslararası bir soruşturma başlatıldı. Roberts, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Roberts ve suç ortakları, Belçika’nın Anvers kentindeki Mineraloji Kulübü’nün internet sayfasında Ay taşlarının gramını 2 bin ila 8 bin dolar arasında fiyatlandırdı.

FBI’IN OPERASYONU

Belçikalı bir kaya koleksiyoneri, internet paylaşımını fark ederek FBI ile iletişime geçti. FBI, hırsızları yakalamak için bir plan geliştirdi. Stajyerler, Ay taşlarını ‘Orb Robinson’ takma adıyla satışa sundu. FBI ile iş birliği yapan koleksiyoner, taşlara yönelik ilgi gösterdi ve ‘akrabaları’ olan FBI ajanlarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantının ses kayıtları, Roberts ve suç ortaklarının FBI’ın tuzağına düştüğünü kanıtlıyordu.

TUTUKLAMA ANININ ANISINA ÖZEL

FBI ajanları, daha sonra hırsızlarla birlikte çalıntı Ay taşlarının saklandığı bir otel odasına gitti ve suçluları yakaladı. Ironik bir şekilde, tutuklamalar Apollo 11’in Ay inişinin 33. yıldönümünde gerçekleşti.

AY TAŞLARININ KAYBI

Roberts ve arkadaşları tarafından NASA’dan çalınan Ay taşları, kirlenme nedeniyle bilimsel olarak işe yaramaz hale geldi. Ayrıca, stajyerler kasada kilitli duran bir NASA bilim insanına ait 30 yıla yakın el yazısıyla yazılmış araştırma notlarını da imha etti.