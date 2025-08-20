NATO, 2026 Zirvesi Ankara’da Olacak

NATO ZİRVESİ ANKARA’DA DÜZENLENİYOR

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirileceğini duyurdu. NATO’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu” sözlerine yer verildi.

RUTTE: TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

NATO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rutte, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılarak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” ifadelerini kullandı. Rutte, ayrıca, “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar” dedi.

İKİNCİ KEZ ZİRVEDEN EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen NATO zirvesinin ardından ikinci kez bu önemli olaya ev sahipliği yapacak. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası alanda önemli bir rol üstlenmeye devam ettiğini gösteriyor.