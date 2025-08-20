NATO, 2026 Zirvesi Ankara’da Olacak

ZİRVE TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

NATO’nun sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan duyuruda, 2026 yılındaki zirvenin Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu.” ifadelerine yer verildi.

HEDEF ÖNCÜLÜK VE İŞBİRLİĞİ

Bu önemli zirve, NATO’nun üye ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmek ve öncülük sağlaması açısından bir fırsat sunuyor. Alınacak kararların uluslararası güvenlik ve işbirliği konularında büyük önem taşıyacağı belirtiliyor. Zirvenin Ankara’da düzenlenecek olması, Türkiye’nin uluslararası arenada önemini artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.