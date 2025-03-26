NATO’dan Avrupa ve ABD’ye Birlik Mesajı

NATO’NUN BİRLİĞİNE İLİŞKİN ENDİŞELER

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’da Varşova Ekonomi Okulu’nda düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Ukrayna’da süren savaş ve artan jeopolitik gerilimler çerçevesinde NATO’nun birlik konusundaki endişeleri dile getirdi. Rutte, Avrupa ve ABD arasında yaşanan tartışmalara rağmen NATO’nun, Avrupa ile Kuzey Amerika’nın ortak savunması için “tek uygulanabilir çerçeve” olmaya devam ettiğini belirtti. Rutte, “Onlar olmadan Avrupa’nın savunmasını hayal etmek mümkün değil. Ve güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika’nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz.” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK SORUNLARINA KARŞI TRANSATLANTİK BİRLİK

Rutte, NATO’nun karşılaştığı güvenlik sorunlarına yanıt vermek için “daha güçlü bir transatlantik birlik” gerekliliğini ifade etti. “Şunu açıkça ifade etmeme izin verin: Ne Avrupa ne de ABD için tek başına hareket etme zamanı değildir. Küresel güvenlik sorunları hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür.” dedi. Ayrıca, ABD’nin NATO’ya bağlılığı konusunda şüphesinin olmadığını vurguladı ve “Bunun için sadece benim sözüme güvenmeyin. Güçlü bir NATO’ya olan bağlılığını defalarca dile getiren Başkan Trump’a kulak verin.” diye ekledi.

RUSYA’NIN TEHDİT OLMAKTA DEVAM ETMESİ

Rutte, Ukrayna’daki savaşın nasıl sona ereceğine dair Avrupa’da endişelerin bulunduğunu belirtti. “Nasıl sona ererse ersin, Rusya güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam edecektir. Rusya, savunma harcamalarını artırmakta ve savaş ekonomisine geçmektedir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanmasının Avrupa’nın güvenliği için elzem olduğunu vurguladı. Rutte, “Başkan Trump’ın Rusya ile şeytanın bacağını kırmasını ve ateşkese yönelik görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum.” dedi.

AMERİKALILARIN GÜVENİ

Rutte, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Rusya ile müzakereler yürüten ABD’nin “deneyimli” olduğunu belirterek, Washington’ın attığı adımlara güvendiğini söyledi. Rutte, “Putin ile anlaşmak zorunda kaldığınızda ona güvenemezsiniz ve ancak son dakikada bir anlaşma yaparsınız.” dedi. Bununla birlikte Amerikalıların bu görüşmeleri doğru yürüttüğünü düşündüğünü ifade etti.

CAYDIRICI GÜÇ OLARAK ABD

Rutte, Fransa ve İngiltere’nin nükleer caydırıcılığına “saygı duyduğunu” belirtti ancak bunların ABD’nin NATO’ya sağladığı nükleer şemsiyeye alternatif olamayacağını vurguladı. Ayrıca, Rusya ve Çin’in nükleer başlık sayısını artırdığını belirterek, “Tek güvenilir nükleer caydırıcı ve özgürlüğümüzün nihai garantörü ABD’dir.” şeklinde konuştu. Rutte, “Kendinizi kandırmayın, Fransız ve İngilizlerin bunun yerini almasına imkan yok.” dedi.