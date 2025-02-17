NATO’dan Ukrayna İçin İşbirliği Çağrısı

GERİLİM TIRMANIYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ediyor ve bu durumla ilgili önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki NATO karargahında ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. Bu görüşme sırasında Rutte, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İŞBİRLİĞİ ÖNEMİ

Rutte, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve Kellogg’un NATO’daki müttefiklerle Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlama konusunda işbirliği yapma üzerine istişarede bulunduğunu ifade etti. Rutte, “Yapacak çok işimiz var. Savaşın sona ermesi ve hepimiz için kalıcı güvenlik amacıyla yakın bir şekilde işbirliği yapacağız.” şeklinde açıklama yaptı.

MACRON’UN YAKLAŞIMI

Kellogg’un, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile planlanan görüşmesi ise von der Leyen’in Paris’teki Ukrayna konulu olağanüstü zirveye katılımı nedeniyle iptal edildi. Özel Temsilci Kellogg’un, “AB’nin Ukrayna’daki barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı, Brüksel’e yapacağı ziyarette ise yalnızca AB tarafının fikrini alacağı” biçimindeki açıklaması, Avrupalı liderler için bir alarm niteliği taşıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu durum üzerine, AB, NATO ve İngiltere’yi Paris’te bir araya getirmek için çağrıda bulundu.