NATO’dan Ukrayna İçin İşbirliği Çağrısı

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ VE NATO BULUŞMASI

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon artarken, konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki NATO karargahında ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. Bu görüşmede yapılan değerlendirmeler, uluslararası durumu yakından etkileyebilecek nitelikte.

İŞBİRLİĞİNE GEREKEN VURGULAR

Rutte, görüşmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kellogg’un NATO’daki müttefiklerle Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışı sağlamak amacıyla birlikte çalışma konusunu tartıştığını aktardı. Rutte, bu konuda “Yapacak çok işimiz var. Savaşın sona ermesi ve hepimiz için kalıcı güvenlik amacıyla yakın bir şekilde işbirliği yapacağız.” sözlerini dile getirdi.

MACRON’DAN ACİL ÇAĞRI

Kellogg’un, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yapmayı planladığı görüşme, von der Leyen’in Paris’teki Ukrayna konulu olağanüstü zirveye katılması nedeniyle iptal oldu. Kellogg’un “AB’nin Ukrayna’daki barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı, Brüksel’e yapacağı ziyarette yalnızca AB tarafının fikrini alacağı” yönündeki açıklamaları, Avrupalı liderler için alarm verici bir durum yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu bağlamda AB, NATO ve İngiltere’yi Paris’te bir araya getirmek için çağrıda bulundu.