“NATO’dan Yusuf Dikeç Sürpriz Paylaşımı”

DİPLOMASİDE KRİTİK GÜNLER

Diplomasinin merkezi Türkiye’de yoğunlaşıyor. Yarın İstanbul’da Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi amacıyla müzakereler düzenlenecek. Aynı zamanda Antalya’da da önemli bir toplantı gerçekleşecek. NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya’da yapılacak.

Antalya’da yapılacak toplantı öncesi NATO’nun resmi X hesabı üzerinden dikkat çekici bir video paylaşıldı. Videoda dünya çapında tanınan bir isim yer alıyor. Yusuf Dikeç, ünlü atış hareketiyle NATO’nun videosunda dikkat çekti. NATO’dan yapılan paylaşımda, “Türkiye’nin en tanınmış atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları’na Antalya’yı gezdirecek.” ifadesi yer aldı.