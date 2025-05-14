Gündem

“NATO’dan Yusuf Dikeç Sürpriz Paylaşımı”

nato-dan-yusuf-dikec-surpriz-paylasimi

DİPLOMASİDE KRİTİK GÜNLER

Diplomasinin merkezi Türkiye’de yoğunlaşıyor. Yarın İstanbul’da Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi amacıyla müzakereler düzenlenecek. Aynı zamanda Antalya’da da önemli bir toplantı gerçekleşecek. NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya’da yapılacak.

Antalya’da yapılacak toplantı öncesi NATO’nun resmi X hesabı üzerinden dikkat çekici bir video paylaşıldı. Videoda dünya çapında tanınan bir isim yer alıyor. Yusuf Dikeç, ünlü atış hareketiyle NATO’nun videosunda dikkat çekti. NATO’dan yapılan paylaşımda, “Türkiye’nin en tanınmış atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları’na Antalya’yı gezdirecek.” ifadesi yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bayraktar: Suriye’ye Elektrik İhracatı 3 Katına Çıkacak

Suriye'deki normalleşme sürecine destek veren Alparslan Bayraktar, elektrik ihracatını üç kat artıracaklarını açıkladı.
Gündem

Ajax Ve Groningen Berabere Kaldı

Hollanda Ligi'nde Ajax, sezonun sona ermesine bir hafta kala liderlik unvanını PSV Eindhoven'a devretti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.