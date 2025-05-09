NATO’nun Tarihinde Bir İlk: Türk Görevde

HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarlarını güçlü bir şekilde korumaya devam ettiğini, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik belirleyici katkılar sunduğunu ifade etti.

TSK OPERASYONLARI VE TERÖRİST BİLGİLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütünü etkisiz hale getirme noktasına getirdiğini, bekaya yönelik tehditlerle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı. “Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” diye belirtti. Ayrıca, 3 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’e Allah’tan rahmet diledi ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

HUDUT GÜVENLİĞİ VE TÜNEL İMHA FAALİYETLERİ

Aktürk, hudutlarda 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 şahsın yakalandığını, 1893 şahsın ise sınır geçişinin engellendiğini belirtti. “Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı da 29 bin 657 olmuştur” dedi. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak’tan beri süregelen tünel imha faaliyetleri kapsamında Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini aktardı.