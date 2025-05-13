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NATO Övgüleri: Türkiye Güçlü Müttefik

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GÖRÜŞME DETAYLARI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen toplantı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, “Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum” ifadesiyle görüşmenin anlamını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Rutte, Türkiye’nin NATO içerisindeki önemine dikkat çekerek, “Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir” dedi. Ayrıca, Rutte, barış amacıyla ilerleme sağlanması açısından kritik bir konu olan Ukrayna meselesinin de gündeme geldiğini belirtti. “Barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık” diyerek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemine işaret etti.

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