NATO, Topraklarını Savunma Konusunda Kararlı

AVRUPA’DA TANSİYON ARTIYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de düzenlenen NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda, dün gece NATO üyesi Polonya’nın hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiği konusuna değindi. Rutte, “Polonya hava sahasına çok sayıda Rus insansız hava aracı girdi. Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması, tasarlandığı şekilde başarıyla sağlandı. Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS’ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı.” dedi. Rutte, Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi uyarınca yaptığı başvuru üzerine NATO Atlantik Konseyi’nin toplanarak durumu değerlendirdiğini belirtti. “Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya’nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır.” diye de ekledi.

DOĞU KANADINA YAKINDAN BAKILIYOR

Rutte, “Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşumuzu aktif bir şekilde yönetmeye devam edecek. Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda kararlıdır. Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz. Hava savunmalarımız, sürekli hazır durumda olacaktır.” şeklinde konuştu. Bu durum, NATO’nun ve Lahey’deki zirvede üzerinde anlaşma sağlanan rotanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Rutte, “Savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız, caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duyduklarımıza ulaşmak için savunma üretimimizi artırmamız ve güvenlik anlayışımızla iç içe olan Ukrayna’yı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Rutte, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tehlikeli bir saldırı savaşı yürüttüğünü belirterek, “NATO müttefikleri Ukrayna’ya desteği artırma konusunda kararlıdır.” dedi.

OLAYIN DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR

Basın toplantısında Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair bir soruya Rutte, “Söylediğim gibi, tam değerlendirme sürüyor. Ancak elbette, kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır. Kesinlikle tehlikelidir. Ama tekrar ediyorum, değerlendirme sürüyor.” yanıtını verdi.

PUTİN’E MESAJ VERİYOR

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik mesajının ne olduğuna ilişkin bir soruya ise, “Putin’e mesajım açık: Ukrayna’daki savaşı durdur. Şu anda esasen masum sivillere ve sivil altyapıya yönelmiş olan savaşı tırmandırmaya son ver. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak. Ve bil ki, biz hazırız, teyakkuzdayız ve NATO topraklarının her karışını savunacağız.” açıklamasını yaptı.

NATO’NUN HAVA SAVUNMA KAPASİTESİ

Rutte, durumun NATO’nun hava savunma kapasitesi ve insansız hava araçlarına karşı verilmesi gereken yanıt bakımından önemine dair bir soruya, “Bana sorarsanız dün gece tanık olduğumuz şey, NATO ve müttefiklerin, fakat tabii Polonya’nın kendisi ile beraber aynı zamanda Hollanda, İtalya ve Almanya’nın çok başarılı bir tepki ortaya koymasıydı. Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim. Elbette her zaman bir adım önde olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ama dün gece, hava sahası da dahil olmak üzere NATO topraklarının her karışını savunabileceğimiz görüldü.” şeklinde yanıt verdi.