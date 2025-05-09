Nazan Öncel’in Kalbi Şaka Yaptı

SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık problemi yüzünden ambulansla hastaneye götürüldü. Öncel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada anjiyo sürecine alındığını bildirdi.

DÜYGU DOLU PAYLAŞIM YAPTI

69 yaşındaki sanatçı, hayranlarıyla olan duygusal bağını güçlendirerek konserinin ertelendiğini duyurdu. Paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a ‘Bekle beni sana söz geleceğim’ dedim. Sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen.”

KONSERİ ERTELEDİ, BİLETLER GEÇERLİ OLACAK

Sanatçının sağlık durumu nedeniyle planladığı konser ertelendi. Öncel, hayranlarının desteğini beklediğini ifade ederek, konser biletlerinin geçerli olacağını vurguladı.