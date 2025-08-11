Nazmi Şimşek Toprağa Verildi

NAZMİ ŞİMŞEK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 80 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi Nazmi Şimşek, Yalova’da yaşamını yitirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için, Çiftlikköy ilçesindeki Sahil Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı ve AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü’nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Bakan Şimşek, Binali Yıldırım ile birlikte ağabeyinin tabutuna omuz verdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nazmi Şimşek’in cenazesi, Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’nda defnedildi. Bakan Şimşek, daha sonrasında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda kurulan taziye alanında taziyeleri kabul etti.