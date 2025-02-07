NBA All-Star 2025 Kadrosu Açıklandı

NBA ALL-STAR 2025 TARİHLERİ AÇIKLANDI

NBA All-Star 2025 etkinliği, 14-16 Şubat tarihleri arasında Chase Center’da düzenlenecek. All-Star öncesi takımlar belli oldu ve yedeklerden All-Star’a seçilen milli gururumuz Alperen Şengün’ün takımı da açıklandı.

ALPEREN ŞENGÜN TEAM CHUCK’TA YER ALIYOR

Houston Rockets takımında forma giyen Alperen Şengün, Charles Barkley’nin takımı olan Team Chuck’ta Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony-Towns ve Victor Wembanyama ile birlikte mücadele edecek. Milli oyuncumuz Alperen Şengün, bu sezon NBA’de 19.2 sayı, 10.6 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakalıyor.