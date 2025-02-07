More
Spor

NBA All-Star 2025 Kadrosu Açıklandı

nba-all-star-2025-kadrosu-aciklandi

NBA ALL-STAR 2025 TARİHLERİ AÇIKLANDI

NBA All-Star 2025 etkinliği, 14-16 Şubat tarihleri arasında Chase Center’da düzenlenecek. All-Star öncesi takımlar belli oldu ve yedeklerden All-Star’a seçilen milli gururumuz Alperen Şengün’ün takımı da açıklandı.

ALPEREN ŞENGÜN TEAM CHUCK’TA YER ALIYOR

Houston Rockets takımında forma giyen Alperen Şengün, Charles Barkley’nin takımı olan Team Chuck’ta Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony-Towns ve Victor Wembanyama ile birlikte mücadele edecek. Milli oyuncumuz Alperen Şengün, bu sezon NBA’de 19.2 sayı, 10.6 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakalıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Göztepe’den Taraftarlara Kombine İptal Uyarısı

Süper Lig takımından Göztepe, saha olaylarına karışan taraftarların kombinelerinin iptal edileceğini açıkladı.
Gündem

Bakanlık, Hastaneler İçin Sahipsiz Hayvan Tedbiri Aldı

Sağlık Bakanlığı, 81 ilettiği yazıda sahipsiz hayvanların sağlık yerleşkelerinden çıkarılması ve tedbirler alınması için yerel yönetimlerle işbirliği yapılmasını talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.