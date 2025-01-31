NBA’de Timberwolves Üst Üste 5. Zaferini Kazandı

BASKETBOLDA ŞAŞIRTICI GALİBİYET

Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Utah Jazz’ı 138-113 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. NBA’de toplamda 5 karşılaşma gerçekleştirildi. Batı Konferansı’nda Timberwolves, deplasmanda Jazz’ı 25 sayı farkla geçmeyi başardı.

ANTHONY EDWARDS’IN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Timberwolves’un All-Star maçı yedekleri arasında yer alan oyuncusu Anthony Edwards, 36 sayı ve 11 asistle “double-double” yapıyor. Bu performansı, takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.