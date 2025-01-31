More
Spor

NBA’de Timberwolves Üst Üste 5. Zaferini Kazandı

nba-de-timberwolves-ust-uste-5-zaferini-kazandi

BASKETBOLDA ŞAŞIRTICI GALİBİYET

Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Utah Jazz’ı 138-113 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. NBA’de toplamda 5 karşılaşma gerçekleştirildi. Batı Konferansı’nda Timberwolves, deplasmanda Jazz’ı 25 sayı farkla geçmeyi başardı.

ANTHONY EDWARDS’IN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Timberwolves’un All-Star maçı yedekleri arasında yer alan oyuncusu Anthony Edwards, 36 sayı ve 11 asistle “double-double” yapıyor. Bu performansı, takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Nevzat Bahtiyar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Narin Güran cinayeti nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar için savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
Manşet

Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turları için kura çekimi gerçekleştirildi. Merakla beklenen eşleşmelerden biri "erken final" heyecanı yarattı. Detaylar haberimizde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.