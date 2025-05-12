Necip Uysal, 274 Gün Sonra Döndü

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal, sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

274 GÜNLÜK ARADAN SONRA DÖNDÜ

Necip, Adana Demirspor ile oynanan maçta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna alındı. Bu şekilde, 274 gün aradan sonra yeniden Beşiktaş forması giymiş oldu.

İLK MAÇINI SAMSUNSPOR’A KARŞI OYNADI

Bu sezon Necip Uysal, ilk olarak deplasmanda Samsunspor ile oynanan 2-0’lık maçta forma giymişti. Maç sonrasında yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.